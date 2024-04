Tchad : validation du document stratégique de gestion des eaux transfrontalières

Cette convention, adoptée à Helsinki en 1992 et entrée en vigueur en 1996, avait initialement pour objectif de régir les ressources hydriques dans la région paneuropéenne de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies (CEE-ONU).



Toutefois, suite à des amendements, elle a été ouverte à tous les États membres des Nations Unies. La Convention offre un cadre juridique international solide pour la coopération et le dialogue sur les questions liées aux eaux transfrontières.



Elle vise à protéger ces ressources hydriques, garantir leur quantité, leur qualité et leur utilisation durable, et faciliter le partage de connaissances et d’expériences dans le domaine de la gestion et de la protection des ressources en eau.