Tchad : vers l'adoption d'une loi pour la protection des défenseurs des droits de l'Homme

Les défenseurs des droits de l'Homme opérant au Tchad ont validé ce matin à Ndjamena l'avant-projet de loi portant protection des défenseurs des droits de l'homme en République du Tchad. Ce texte, parmi d'autres, proposé par le Haut Commissariat des Droits Humains (HCDH) avec le soutien du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme du pays, est en cours de validation à Ndjamena depuis ce matin. Plusieurs acteurs de la société civile y participent, ainsi que des militants des droits de l'Homme et des responsables chargés de la protection des défenseurs des droits humains tchadiens.



Ce texte définit les compétences des défenseurs des droits de l'Homme au Tchad et décrit également leurs droits et obligations vis-à-vis de l'État en matière de protection contre les violations et les restrictions arbitraires de la liberté d'expression. Il met également l'accent sur la protection des femmes, des jeunes défenseurs et des personnes handicapées.



Par ailleurs, cet avant-projet, attribué au HCDH, revêt la responsabilité de la mise en œuvre des droits et obligations des défenseurs des droits de l'Homme.



Le Secrétaire Général du ministère de la Justice, lors de son allocution, s'est dit satisfait de la haute qualité de l'amélioration de ce texte. De son côté, le représentant du bureau des Nations Unies dans le pays a promis l'application de cette loi afin de parvenir à l'adoption de cet avant-projet de loi.