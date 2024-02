Santé Tchad : vers l'amélioration du système de santé dans le Batha

Par Hassan Djidda Hassan - 17 Février 2024



À Batna, dans le cadre de sa mission de supervision et d'inspection dans le Batha, le Secrétaire d'État à la Santé Publique et à la Prévention a rencontré ce 17 février 2024 les équipes et le personnel de la délégation sanitaire du Batha ainsi que la mission de l'Inspection Générale du ministère, en présence du gouverneur de la province.

Le Secrétaire d'État à la Santé Publique et à la Prévention, Prof Abderrazzak Adoum Fouda, arrivé hier à Ati dans le Batha, a été accueilli par le gouverneur de la province et son équipe. Ce matin, il a organisé une réunion de travail avec le personnel de la délégation sanitaire du Batha pour discuter et faire un compte-rendu de la mission de l'Inspection Générale du Ministère de la Santé Publique et de la Prévention.



Dr Fadanne Dactor Timote, gestionnaire de la délégation provinciale et représentant le Délégué, a présenté les défis auxquels est confrontée la délégation provinciale du Batha. Parmi ceux-ci figurent le déplacement de l'hôpital provincial vers un nouveau site, le manque de groupes électrogènes, l'insuffisance de la capacité du château d'eau, un manque de personnel dans les structures sanitaires, une dotation insuffisante en médicaments gratuits, et un nombre insuffisant d'ambulances dans tous les districts sanitaires.



Mahamat Kerima, contrôleur à l'inspection du Ministère de la Santé Publique et de la Prévention, a présenté les constatations de la mission d'inspection générale du ministère, mettant en lumière des lacunes organisationnelles telles que l'absence de plusieurs commissions importantes et un personnel insuffisamment qualifié, parmi d'autres problèmes matériels. Des recommandations ont été formulées par la mission d'inspection générale.



Le Secrétaire d'État, Prof Abderrazzak Adoum, a exprimé sa gratitude envers la mission d'inspection pour son travail et a encouragé les responsables à intensifier la sensibilisation à la vaccination et à redoubler d'efforts pour améliorer la qualité des soins. Il a également remercié les partenaires techniques et financiers du ministère pour leur soutien.



La visite s'est conclue par un tour guidé de plusieurs structures sanitaires, incluant la pharmacie provinciale d'approvisionnement, le nouveau bâtiment de l'hôpital provincial en cours de finition et l'hôpital provincial d'Ati.





