Tchad : vers une agriculture résiliente avec des solutions d'assurance climatique pour le Logone Oriental

Ce projet vise à élaborer un modèle de calcul d'indices basés sur les données pluviométriques pour l'assurance des cultures principales identifiées par les communautés, à proposer un modèle de gestion des polices d'assurance en collaboration avec les institutions de microfinance et à consulter les différentes parties prenantes pour élaborer un cadre national pour l'adoption de l'assurance agricole.



La séance a débuté par la présentation des parties prenantes et du programme du jour par le facilitateur et consultant international Frédéric Saha. Ce dernier a introduit le concept d'assurance agricole indicielle, en distinguant l'assurance indemnitaire de l'assurance indicielle. Il a également abordé les coûts associés à la production agricole.



Essodina Takouna, également consultant international, a présenté de manière pratique les risques cibles couverts, les indices climatiques, la composition de la prime, le tarif par spéculation, le barème d'indemnisation et le processus de couverture. Il a souligné que l'assurance indicielle se fonde sur des éléments comme les pluies excessives et la sécheresse, et a délimité ce qui est couvert et ce qui ne l'est pas, comme la mauvaise gestion agricole, les incendies, le vol et les inondations.



Le formateur a également mis en exergue les éléments constitutifs de la prime d'assurance indicielle agricole, notamment la prime pure, la marge de risque et la marge de probabilité.



Interrogé sur la prime de l'assurance indicielle, le coordonnateur national du projet Gestion communautaire des risques climatiques, Abraham Allonanga, a fourni des précisions sur la prime basée sur la culture pluviale en fonction du coût de production et du revenu global estimé sur la récolte.



Abraham Allonanga a expliqué l'avantage de la prime : en cas de sinistre, le remboursement peut couvrir le coût de production ou, si une prime est payée sur le revenu global estimé, l'assureur rembourse le montant basé sur le revenu, ce remboursement étant appelé indemnisation.



Pour conclure, le coordonnateur a insisté sur le fait que l'assurance est spécifiquement conçue pour couvrir les risques liés aux cultures pluviales durant une période donnée, à l'exclusion d'autres types de risques.