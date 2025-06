Tchad : vers une meilleure coordination des actions de développement au Mayo Kebbi Ouest

Il s’est tenu ce mercredi 04 juin 2025 au gouvernorat du Mayo Kebbi Ouest (MKO) à Pala, une réunion de concertation entre les représentants de plusieurs organisations non gouvernementales (ONG) opérant dans la province du Mayo-Kebbi Ouest et le délégué général du gouvernement auprès de la province, Abdelmanane Khatab.



Cette rencontre vise premièrement à renforcer la collaboration entre les ONG et les services de l’État, et deuxièmement, à travers une meilleure compréhension de leurs cahiers de charges, un suivi de leurs réalisations, et une projection sur leurs activités futures.



Ont pris part à cette réunion, des ONG telles que l’Association des Femmes pour l’Auto Promo (AFAP), Wildlife Conservation Society (WCS), GIZ, CECADEC, Noé, Zonal, BELAC CARITAS, ainsi que d’autres partenaires actifs dans les domaines de l’environnement, du développement communautaire, de la santé, de l’éducation et de l’agriculture durable.



Au cours des échanges, quelques organisations ont présenté un résumé de leurs activités, en insistant sur les objectifs poursuivis et les zones d’interventions. L’accent est ainsi mis sur la nécessité d’une meilleure coordination des efforts, afin d’éviter les chevauchements d’activités, et de maximiser l’impact sur les populations bénéficiaires.



Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo-Kebbi Ouest, Abdelmanane Khatab a salué les efforts déployés par les ONG, tout en soulignant la nécessité pour l’administration de disposer d’une vision claire et actualisée des interventions.



Dans cette perspective, plusieurs propositions ont été faites notamment : la création d’une plateforme permanente de communication et de coordination, réunissant le gouvernorat, la délégation provinciale de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale, ainsi que les ONG ; la nécessité pour chaque ONG de déposer un rapport d’activités à la fin de chaque année, afin de permettre un suivi rigoureux des projets en cours et une meilleure planification stratégique.



« Cette initiative vise à instaurer un climat de transparence et de collaboration, dans le respect des objectifs communs de développement », a déclaré Khatab dans son intervention. Les participants ont unanimement salué cette initiative, et exprimé leur volonté de renforcer le partenariat avec les autorités provinciales.