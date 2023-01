Tchad : vers une relance du championnat de football de première division de Bahr Kôh

Un comité d'organisation et de gestion a été mis en place pour relancer le championnat de football de première division de la ligue du département de Bahr Kôh.



En raison d'un litige entre la ligue provinciale de football du Moyen-Chari et la ligue départementale du Bahr Kôh, une rencontre a eu lieu ce matin entre la délégation provinciale de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Leadership entrepreneurial, la ligue provinciale de football du Moyen-Chari, les présidents de clubs de première division, les responsables de centres de formation de football et des amoureux du football.



Le délégué provincial de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Leadership entrepreneurial, Bassou Serge Rakis, a souligné que ce comité, dirigé par Sidothé Bétoloum, doit travailler de manière impartiale, en respectant les règles et les différends. Sidothé Bétoloum a déclaré qu'il est prêt à relever les défis pour relancer les activités footballistiques dans le département du Bahr Kôh, pour l'intérêt de la jeunesse.



Il a également demandé à l'ancienne équipe dirigeante de la ligue départementale du Bahr Kôh de faire preuve de fair-play pour relancer le championnat de première division du Bahr Kôh.



Le comité est composé de cinq membres, avec Radoumadji Ngardoum comme vice-président, Ngueralta Kladjim, secrétaire général, Marthial Djimtabaye, trésorier et deux conseillers. Il a été mis en place par une décision signée du président de la ligue provinciale de football du Moyen-Chari, Ahmat Sako.