Tchad : vers une reprise des cours à l'université de Doba suite à une médiation

La mission de sensibilisation de l'Union nationale des étudiants tchadiens (UNET) se poursuit au Sud du Tchad, sous le thème : « le rôle de l’étudiant en tant que citoyen et acteur de la consolidation de la paix et l’unité nationale dans le milieu universitaire ».



Le bureau national de l’UNET se trouve depuis hier, samedi, à l’université de Doba. L'université est en grève depuis deux semaines suite à des tensions entre le recteur de l’université et le bureau exécutif de l'UNET section de Doba.



Interrogé au téléphone par Awihada Info, le secrétaire général de bureau national, Fréderic Raikina Bealoum, a indiqué que a tension est montée pendant deux semaines entre le bureau de l'UNET et le rectorat suite à la suspension de six étudiants et la radiation de deux autres par le rectorat.



"Nous avons tenu une médiation entre le bureau exécutif de l'UNET et le rectorat. Nous avons trouvé une entente. Le bureau sera rétabli et les cours vont reprendre demain lundi 25 novembre 2019. Les six étudiants qui sont suspendus vont reprendre avec les cours", annonce le secrétaire général de bureau national de l'UNET.



Des discussions ont été entamées concernant les deux étudiants radiés. "Nous avons entamé plusieurs discussions avec le recteur et le gouverneur de la ville de Sarh. La solution n'est pas loin. Pour le moment, l'administration ne fonctionne pas. Il faut attendre la reprise des cours", indique Fréderic Raikina Bealoum.