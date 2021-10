Tchad : vers une reprise des cours le 2 novembre à l'INSTA ?

L'Association des étudiants de l'Institut national supérieur des sciences et techniques d'Abéché (AEINSTA) annonce une reprise des cours à partir du 2 novembre 2021, après accord du gouvernorat, informe Hassane Abdallah Nigue Chogar, président de la chambre des délégués.



Joint par Alwihda Info, le président de la section INSTA du Syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur (SYNECS), Dr. Nassradine Mahamat, explique qu'une solution est en voie d'être trouvée, bien qu'il ne confirme pas la reprise des cours le 4 novembre. "Si Dieu le veut, nous reprendrons les cours la semaine prochaine", dit-il.



En grève, les enseignants chercheurs exigent le paiement des arriérés des salaires et primes de mai, la bancarisation des primes des enseignants chercheurs de l'INSTA, le paiement des frais des jurys 2019-2020, la mobilité des enseignants, la régularisation des situations administratives et financières de certains enseignants reversés, le paiement des frais de transport 2016 et l'amélioration des conditions de travail.