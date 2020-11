Tchad : vers une reprise prochaine des vols de la Royal Air Maroc ?

Le Tchad ne fait plus partie des destinations comprises dans le programme de vol de la compagnie Royal Air Maroc. En juillet dernier et après une période marquée par la suspension des vols suite à la crise sanitaire de Covid-19, la compagnie a annoncé un plan de relance qui annule certaines liaisons aériennes.



Sur le continent africain, le Tchad et l'Angola ne sont plus desservis. Les lignes ne seraient pas assez rentables.



Le 26 octobre, le chef de la diplomatie Amine Abba Sidick a rencontré son homologue marocain Nasser Bourita à Rabat. Au cours d'une séance de travail, les deux ministres ont discuté sur le renforcement de la coopération bilatérale dans plusieurs secteurs, notamment "la reprise des vols de la Royal Air Maroc vers le Tchad dès que les conditions sanitaires l'auront permises", indique le ministère tchadien des Affaires étrangères.



La compagnie marocaine a desservi pour la première l'aéroport international de N'Djamena le 21 juin 2014, jouant un rôle majeur en tant que plateforme de correspondances avec le reste du monde.