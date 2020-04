Tchad : vidéo d'un homme molesté, la police tente d'identifier les auteurs (ministre Justice)

La vidéo qui circule sur les réseaux sociaux fait scandale ces derniers jours. Un jeune homme est violemment pris à partie par une dizaine d'individus dans un domicile privé, dont l'un tenant une arme à la main. Les faits auraient eu lieu en province.Le ministre de la Justice chargé des droits humains, Djimet Arabi, a qualifié mercredi de "honteux", dans un entretien à la radio Réseau des citoyens , la vidéo qu'il dit avoir visionné."Les traitements inhumains, dégradants, ne sont pas du tout acceptés au Tchad. Chaque fois qu'il y a ce genre de traitement, nous avons toujours réagi pour que les auteurs soient poursuivis et condamnés", a expliqué le ministre."La vidéo est entrain d'être traité par la police judiciaire et j'espère que dans les 48 heures qui suivront, on aura identifié les auteurs qui seront automatiquement arrêtés et jugés. Ces comportements ne sont pas acceptables quelles qu'en soient les raisons", a précisé Djimet Arabi."Je pense que dans les heures qui suivent on mettra la main sur ces délinquants, sur ces criminels", a-t-il assuré.