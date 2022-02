Tchad : vidéosurveillance, police de proximité, effectifs ; les annonces du ministre de la Sécurité

Le nouveau ministre de la Sécurité publique et de l’immigration, le général Idriss Dokony Adiker a été installé ce 28 février. Il a annoncé l’élaboration d’un diagnostic pour concevoir un nouveau concept de stratégies innovantes.



Parmi les annonces du ministre :

- les effectifs de la police nationale doivent être revus en hausse, en mettant un accent particulier sur la police et le civil ;

- des équipes de police de proximité seront mobilisées et mises en service dans les quartiers d’accès difficile ;

- la vidéosurveillance sera élargie pour couvrir l’ensemble des zones à risque.