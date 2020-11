Tchad : violences dans la Kabbia, l'UNDR suggère un mécanisme de prévention des conflits

"C'est pour la première fois qu'un conflit agriculteurs et éleveurs prend une telle ampleur. C'est une bataille rangée étendue à plusieurs villages. Certains éleveurs auraient des cartes d'identité nigérienne. C'est donc une attaque bien préparée qui aurait pu être suivie par les autorités qui disposent des services de renseignement dont c'est le travail principal, au lieu de traquer les opposants politiques.



Évènement aussi rare, il y a beaucoup de personnes déplacées, ayant perdu leurs biens et leurs récoltes. On dénombre à ce jour 36 morts au moins, 67 arrestations, des villages incendiés et de nombreux blessés. Les personnes arrêtées pêle-mêle, dont certaines sont malades, sont trasnférées à Moussoro, sans aucune enquête en urgence".

Le parti UNDR a appelé vendredi le gouvernement à mettre en place un mécanisme de prévention des conflits avec un suivi tripartie : population, administration publique, société civile ou acteurs politiques. Cette recommandation de l'UNDR fait suite aux affrontements meurtriers qui ont eu lieu cette semaine entre des agriculteurs et éleveurs dans le département de la Kabbia, au Mayo Kebbi Est.Le secrétaire national à la Communication et aux Nouvelles technologies de l'UNDR, Laring Baou, se dit profondément écoeuré par cet "énième conflit survenu dans la Kabbia". Il dénonce "la maladresse des autorités administratives, incompétentes en matière de prévention et de gestion des conflits".Le parti estime que la "récurrente répression sauvage et disproportionnée ne fonctionne pas". Il met en garde contre une "généralisation des conflits" qui "prennent de l'ampleur". "Le gouvernement a les moyens de mettre fin à ces genres de conflits", indique Laring Baou.Le gouvernement a annoncé vendredi la mort de 22 personnes dans les affrontements qui ont eu lieu les 23 et 24 novembre dans le département de la Kabbia. Parmi les victimes figure 11 éleveurs et 11 agriculteurs.34 personnes ont été blessées, informe le ministre de la Communication Chérif Mahamat Zene qui donne un premier bilan officiel.Plusieurs villages de part et d'autre ont été incendiés, du bétail, des denrées alimentaires et des biens matériels ont été anéantis ou saccagés.