Tchad : violences de Gagal, "la justice va faire son travail" assurent les autorités

Le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest, Hassan Saline, a présenté dimanche à Pala, l'individu à l'origine des violences de jeudi 24 décembre à Domoteguedé dans le village Yamba Maloum, dans le canton Gagal. Suite aux incidents, les autorités provinciales s'étaient rendues le lendemain sur les lieux pour "calmer les esprits" face à la "colère de la population".



"Un criminel a tué une femme enceinte. C'est ça qui a été vraiment l'élément déclencheur des évènements de Gagal où il y a eu même deux morts. J'avais déjà dit à la population de Gagal que nous mettrons tout en oeuvre pour que le criminel soit retrouvé. Aujourd'hui, vous avez ce criminel qui est devant vous. Il s'appelle Ali Brahim, il a une vingtaine d'années et il s'est permis de faire ce forfait là. À travers son arrestation, nous allons avoir une peu une accalmie au niveau des villages de Gagal", a déclaré aujourd'hui le gouverneur.



Le bilan du conflit est de deux morts, 10 blessés et un disparu.



L'auteur présumé "sera traité conformément à la Loi en vigueur au Tchad. S'il doit aller à Toro Toro, il ira. La justice est là. Les criminels n'ont pas leur place ici. Ils doivent être gardés ailleurs dans une prison de haute sécurité en attendant leur jugement", a ajouté Hassan Saline.



Il a précisé que le conflit de Gagal a été "causé par la faute des personnes" et promet que "tous ceux qui ont attaqué des gens innocemment en tuant ou blessant seront rattrapés". Le gouverneur félicite les services de renseignement et les forces de l'ordre qui ont "passé des nuits blanches sur le terrain".



Le substitut du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Pala, Ousmane Youssouf, a indiqué que l'auteur présumé a assassiné une femme suite à une bagarre à Gagal. "L'assassinat est puni par l'article 303 du Code pénal. Le petit est à notre disposition et la justice va faire son travail", assure-t-il.