Tchad : visite d'inspection du DG des douanes à Koutere

Le Directeur Général des Douanes et Droits Indirects, Général Ousman Brahim Djouma, a visité le Bureau principal des Douanes de Koutere dans la Circonscription Provinciale des Douanes des Deux Logones, à la frontière avec le Cameroun, le jeudi 09 mai 2024.



Cette visite, destinée à inspecter les conditions de travail et discuter avec les agents douaniers, a mis en lumière leur professionnalisme et leur rôle crucial dans la mobilisation des recettes douanières et la lutte contre la fraude. Le directeur a exprimé sa satisfaction et a répondu aux besoins des agents pour améliorer leur efficacité. Il a également été témoin de la saisie de boissons frelatées, prouvant l'efficacité des contrôles douaniers à ce poste frontalier. Cette visite souligne l'engagement de la direction à soutenir ses agents et sécuriser les frontières.