Tchad : visite d'inspection du délégué général du gouvernement auprès du Kanem

Le général Asseif Mahamat Assouni, délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, a effectué une visite d'inspection sur plusieurs chantiers, notamment ceux de la délégation provinciale de l'Agriculture, de la délégation de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance, ainsi que le chantier de construction du lycée scientifique de Mao.



Il était accompagné d'une importante délégation comprenant des autorités administratives, militaires et traditionnelles. Lors de cette visite, l'équipe du délégué général a fait une halte au chantier de la délégation de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, où la situation s'est révélée alarmante : les travaux sont à l'arrêt.



Ensuite, la délégation s'est rendue sur le chantier de la délégation provinciale de l'Agriculture et celui du lycée scientifique de Mao, où les avancées sont jugées satisfaisantes. En début de visite, le premier magistrat de la province du Kanem a également fait une escale au lycée Alifa Zezerti de Mao, afin d'évaluer la situation.



Il a constaté l'absence de clôture autour de l'établissement, un problème qui impacte négativement les élèves. Dans son allocution, le délégué général a exprimé sa gratitude envers ses administrés, et a exhorté à la reprise immédiate des chantiers inachevés.