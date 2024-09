Tchad : visite-média des journalistes points focaux de l'UNICEF

Le consortium qui réunit le programme de plaidoirie, le ministère de la Communication, la Maison des médias, l'Union des Journalistes Tchadiens, et en partenariat avec l'UNICEF, organise une descente sur le terrain du 02 au 04 septembre 2024, une visite-média.



L’objectif de cette visite-média avec la presse nationale à Mao, dans la province du Kanem, est de voir les conditions dans lesquelles les enfants de cette province se trouvent dans tous les domaines, faisant ainsi des médias, des partenaires sûrs.



Au total, 09 journalistes points focaux de l'UNICEF qui séjournent à Mao, s'imprègnent des réalités et interventions de l'UNICEF dans ces localités. Mais aussi ils vivent la réalité de ces interventions, dans les domaines de la malnutrition, la pédiatrie, la maternité, la gestion de la pharmacie, la protection, l’assainissement, l’éducation et surtout les urgences.



Cette mission qui se focalise dans le Kanem, vise à découvrir des plannings soutenus par l'UNICEF, et à produire des contenus (articles, reportages, portraits et interviews).



Il s’agit par ailleurs, de donner la parole aux parents, aux responsables des centres de s'exprimer, pour la promotion de la lutte pour la défense des droits des enfants. Pour situer les journalistes, une visite de civilité a eu lieu au gouvernorat de Mao.