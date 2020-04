Tchad : "vive émotion" du chef de l'Etat suite au terrible accident du pont de Ndila

Le président de la République a fait part samedi de sa "vive émotion" à la suite d'un grave accident de la route qui a fait au moins 15 morts et 11 blessés jeudi dans la province du Mandoul.



"J'ai appris avec une vive émotion la nouvelle de l'accident qui a fait 15 morts et 11 blessés sur le pont de Ndila dans le Mandoul", a déclaré Idriss Déby.



"J'adresse mes sincères condoléances aux familles éplorées et je forme un voeu de prompt rétablissement aux blessés", a-t-il ajouté.



L'accident s'est produit jeudi vers 23 heures, à 35 kilomètres au sud de la ville de Koumra, chef-lieu de la province du Mandoul.



Un semi-remorque en provenance d'un marché hebdomadaire de la sous-préfecture de Bouna, dans le département de Bahr Sara, a accidentellement chuté du pont de Ndila, sur l'axe Koumra-Moïssala. Il transportait des marchandises et une cinquantaine de personnes.



Les blessés ont été admis à l'hôpital provincial de Koumra.



La cause de l'accident est imprécise mais serait liée à une mauvaise manoeuvre du conducteur.



La gouverneure de la province du Mandoul, Lucie Béassemda, s'est rendue vendredi sur les lieux de l'accident pour constater les dégâts.



Dans un communiqué, le ministre en charge des infrastructures, Abderahmane Mahamat Moukhtar, a déploré l'accident et a appelé au respect des règles de circulation.