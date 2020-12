Team Europe : Lancement du Digital4Development Hub pour contribuer à façonner un avenir numérique équitable dans le monde entier

Aujourd’hui, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lancera officiellement le Digital4Development (D4D) Hub (https://bit.ly/2Lo3I85) en présence de représentants des cinq États membres fondateurs du Hub, dans le cadre de la présidence allemande du Conseil de l’UE. La plateforme rassemble des acteurs clés des États membres de l’UE, du secteur privé, de la société civile et des institutions financières dans un esprit Team Europe (https://bit.ly/33YOjRT) avec plusieurs objectifs : accroître les investissements dans la transformation numérique des pays partenaires ; promouvoir un ensemble complet de règles fondées sur des valeurs en faveur d’une économie et d’une société numériques à l’échelle mondiale ; et promouvoir un engagement plus marqué et plus stratégique de l’UE dans le cadre de partenariats numériques internationaux.

Avant le lancement, la présidente Ursula von der Leyen a déclaré : « La pandémie de COVID-19 a mis en évidence la manière dont nos vies dépendent en grande partie des technologies numériques. Avec le Digital4Development Hub, Team Europe établit des liens solides à travers le monde afin que la révolution numérique soit à la portée de tous. »

Outre la participation de cinq chefs d’État et de gouvernement de l’Allemagne, de la France, de la Belgique, de l’Estonie et du Luxembourg, six autres États membres de l’UE (Finlande, Lituanie, Pays-Bas, Portugal, Espagne, Suède) ont déjà signé la lettre d’intention pour rejoindre le D4D Hub avec les institutions publiques, l’industrie, la société civile et le monde universitaire.

Le « African Union-European Union D4D Hub », première composante régionale opérationnelle, sera lancé lors du panel de haut niveau sur le partenariat entre l’Union Européenne et l’Union Africaine concernant la transformation numérique. Il fonctionnera comme un outil stratégique pour faire progresser le dialogue entre les différentes parties prenantes, les partenariats conjoints et les investissements dans l’économie numérique africaine.

« L’Union Européenne a décidé de faire mieux en consacrant 20 % du plan de relance à l’UE à la transition numérique. L’annonce d’aujourd’hui montre que nous partageons cette même ambition d’un meilleur avenir numérique après la pandémie avec nos partenaires du monde entier », a déclaré Thierry Breton, Commissaire au marché intérieur. « Cela contribuera à réduire la fracture numérique mondiale et à accroître les économies numériques de l’Europe et de l’Afrique conjointement. »

« L’économie numérique sera un moteur essentiel du développement durable inclusif en Afrique uniquement si nous comblons la fracture numérique, y compris la fracture entre les sexes. Le lancement du AU-EU Digital4Development Hub est une étape importante de notre partenariat avec l’Union Africaine pour atteindre cet objectif », a déclaré Jutta Urpilainen, Commissaire chargée des partenariats internationaux.

Avec son lancement officiel, le AU-EU D4D Hub a déjà travaillé d’arrache-pied, en soutenant le déploiement de la réponse numérique européenne à la COVID-19.

Dans le cadre de la réponse globale de Team Europe à la COVID-19, plus de 60 millions d’euros de fonds européens ont été réaffectés vers des mesures de réponse numérique immédiates pour aider les pays partenaires à renforcer la résilience à long terme de leurs systèmes socio-économiques.

Avec 20 % du plan de relance « Next Generation EU » consacrés à la transition numérique, dans le cadre du prochain « Multiannual Financial Framework », l’UE va accroître ses investissements dans les partenariats numériques avec l’Afrique.

Les participants au panel de haut niveau sur le partenariat entre l’Union Européenne et l’Union Africaine concernant la transformation numérique, ont souligné l’importance de sauvegarder la souveraineté de l’Afrique en ce qui concerne le numérique et les données et ont salué le « EU-AU Data Flagship » comme un changement de cap pour le développement de l’économie africaine des données. Le « African-European Digital Innovation Bridge » (AEDIB) est un outil clé pour connecter les écosystèmes d’innovation numérique, renforcer la collaboration et favoriser les échanges entre les continents.

Contexte

La création du « D4D Hub (https://bit.ly/2Lo3I85) Union Africaine - Union Européenne » sera basée sur les recommandations du EU-AU Digital Economy Task Force Report (EU-AU DETF) (https://bit.ly/2LoKWNS). Il comprend déjà cinq États membres de l’UE, des entreprises de l’UE et des partenaires africains clés tels que l’Union africaine et Smart Africa.

Le D4D Hub lancera une série d’initiatives multipartites afro-européennes, renforçant ainsi le déploiement de la Digital Transformation Strategy (https://bit.ly/37Q9SFx), de l’Union africaine, qui a été adoptée plus tôt cette année. Le « EU-AU Data Flagship » et le « African-European Digital Innovation Bridge » font partie des premières initiatives D4D.

Le D4D Hub sera également le principal canal pour rendre opérationnelle l’approche Team Europe en matière de transformation numérique, en positionnant l’UE avec son modèle d’économie numérique basé sur l’humain, sur la carte numérique du monde.

Dans ce contexte, et sous le parrainage de la Commission européenne et du ministère allemand de la coopération économique et du développement (BMZ), le Smart Development Hack (https://bit.ly/2Ldfge7), lancé en avril 2020, a rassemblé plus de 1 000 solutions numériques innovantes pour aider à faire face à l’urgence. Les neuf meilleures idées ont obtenu un soutien financier et technique pour passer à la phase de mise en œuvre.

