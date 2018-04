Terrorisme : 4 soldats tchadiens tués par Boko Haram inhumés, 20 blessés hospitalisés

4 soldats tchadiens ont été tués au Nigeria dans le cadre de la force mixte multinationale après un accrochage avec des éléments de Boko Haram. Ils ont été décorés à titre posthume et inhumés. Ils sont tombés au champ d'honneur lors d'un violent affrontement il y a plusieurs jours à Aregué, dans la zone du Lac Tchad, au Nigeria.



"Vous êtes morts en mission commandée en dehors de nos frontières pour une cause noble", a déclaré un officier tchadien lors d'une cérémonie d'hommage ce mercredi.



Ils ont été accompagnés à leur dernière demeure lors d'une cérémonie. Ils appartenaient à la DGSSIE (garde républicaine) et à la garde nationale et nomade du Tchad. Ils ont été inhumés à la Place des Martyrs.



Plus d'une vingtaine de soldats ont été blessés lors de ces affrontements. Le chef d'Etat major des armées, Brahim Mahamat Seid a rendu visite aux blessés. Huit (8) soldats nigérians sont également soignés au Tchad. Les blessés sont soignés dans deux hôpitaux, dont l'hôpital de la Renaissance de N'Djamena.



Le CEGMA a assuré du soutien et de la plus profonde compassion des autorités aux victimes de guerre.