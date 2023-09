Thales annonce la nomination d'un nouveau DG pour l'Afrique de l'Ouest et centrale

Fabien Bortoluzzi dirige désormais les activités de Thales en Afrique de l’Ouest et centrale, qui comprennent un nombre croissant de partenariats et de projets stratégiques, dans les domaines de la défense, de la sécurité, de l'aérospatiale, de l'espace, de l'identité numérique et des transports.



À ce titre, il sera responsable de la croissance stratégique du Groupe, pour l’ensemble du continent, en mettant l'accent sur le développement des partenariats locaux et la transformation numérique.



Avant cette nomination, Fabien Bortoluzzi était directeur commercial sur la zone Asie pour les systèmes de défense aérienne chez Thales Land and Air systems. Plus tôt dans sa carrière, il a été responsable de grands comptes de défense aérienne pour l'Indonésie et responsable des ventes à l'export Eurasie et Asie du Nord pour Thales Land and Air systems.



« C’est un honneur de diriger les activités de Thales en Afrique de l'Ouest et centrale, en soutien à la stratégie de localisation du Groupe et en concordance avec la croissance dynamique du continent. Thales poursuit son travail avec les pays de l'Afrique de l'Ouest et centrale, pour construire des industries résilientes, investir dans l'innovation locale et encourager les talents locaux, afin d'ancrer davantage Thales comme un contributeur de premier plan dans l'écosystème africain », a déclaré Fabien Bortoluzzi.



Thales, qui apporte des solutions technologiquement avancées dans les domaines de la défense et de la sécurité, de l'identité et de la sécurité numériques, de l'aérospatiale et du transport, est présent en Afrique depuis plus de 50 ans, et emploie aujourd'hui plus de 1 200 personnes sur le continent. Le Groupe a installé son siège pour l'Afrique occidentale et centrale à Dakar, au Sénégal.



La société possède également un bureau à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le groupe français est un partenaire de longue date des forces armées sénégalaises, auxquelles elle fournit des systèmes de communication, ainsi que des solutions de surveillance aérienne, de formation et de simulation.



Thales participe à certains des principaux projets du pays, notamment le Train Express Régional (TER), pour lequel le groupe fournit des systèmes de signalisation (ERTMS), de billetterie et d'information pour les passagers. ASECNA, dont le siège est à Dakar, est un partenaire clé de Thales dans la région.



La société ASECNA s'appuie sur la solution Topsky ATC de Thales et sur une gamme complète de NAVAIDS et de radars pour la navigation et la surveillance afin de protéger plus de 16 millions de km² d'espace aérien. Dans le domaine spatial, Thales Alenia Space apporte son soutien à un système de navigation augmentée pour l'Afrique.



Par ailleurs, Thales s’engage à promouvoir une politique de responsabilité sociale d'entreprise forte en Afrique.



En tant qu'entreprise ancrée dans l'écosystème local, le fonds caritatif Thales Solidarity avec l'équipe Learning & Culture et Polaris Asso, en partenariat avec l'Ambassade de France au Sénégal et UN Women, ont lancé un programme pour aider les jeunes femmes sénégalaises à poursuivre des carrières dans le domaine du numérique.