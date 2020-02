Togo : ​Faure Gnassingbé présente son programme de société

Lomé - La campagne électorale pour la présidentielle du 22 février prochain bat son plein sur toute l’étendue du territoire national. Le candidat du parti Union pour la République (UNIR), Faure GNASSINGBE poursuit sa quête de l’électorat en sillonnant les différentes régions du pays.



Le Chef de l’Etat et son équipe de campagne, étaient le lundi 10 février 2020 dans les localités de Kougnohou et Badou respectivement dans les préfectures d’Akébou et Wawa où ils ont échangé avec les militants et sympathisants du parti UNIR.



Au menu des discussions avec les populations de Kougnohou, le bilan de son mandat social qui vient de s’achever et les grandes lignes du projet de société pour le nouveau mandat. Le candidat Faure GNASSINGBE a réaffirmé son engagement à poursuivre son programme de développement du pays surtout dans les zones rurales en mettant un accent particulier sur la transformation agricole.



Selon lui, des efforts considérables ont été consentis dans le domaine de l’agriculture au Togo ces dernières années. D’une moyenne de 7,1% des dépenses publiques, l’engagement de l’Etat a induit une croissance agricole moyenne de 5,98 % par an de 2010 à 2017, ce qui rapproche de la cible de 6% fixée dans le Programme détaillé de développement agricole en Afrique (PDDAA), a-t-il expliqué.



Pour Faure GNASSINGBE, il sera question dans son nouveau mandat de « poursuivre la structuration et le développement des chaînes de valeur avec la viabilisation des PME sur les métiers de transformation de produits agricoles ».



Il a à cet effet invité les populations à sortir massivement pour porter leurs choix sur sa personne le 22 février prochain. A Badou, le candidat du parti UNIR n’a pas manqué de dévoiler sa vision pour le secteur de la santé au Togo.



« La santé au cours de ce mandat sera beaucoup plus abordable et la qualité, bien supérieure à ce que nous avons connu par le passé. Parce que notre mission, aujourd’hui, est d’offrir à toutes les femmes et à toute la population togolaise, non seulement des soins de qualité, mais à des conditions abordables. Nous l’avons fait pour les élèves, les fonctionnaires, les artisans. Nous le ferons pour tous les Togolais », a-t-il déclaré. L’opération de charme se poursuit dans plusieurs localités ce mardi.