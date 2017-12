AFRIQUE Togo : Coup de pouce de plus de 7,47 milliards de CFA de la Banque africaine de développement à l’agrobusiness

- 23 Décembre 2017 modifié le 23 Décembre 2017 - 08:42



Abidjan, Côte d’Ivoire – L’année 2017 s’achève sur une bonne nouvelle pour les hommes d’affaires, l’Etat et les services techniques en charge du secteur agricole au Togo. Près de 7,47 milliards de FCFA devraient être décaissés par le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’appui à la promotion de l’agrobusiness (PAGPA). Accordée sous forme d’appui budgétaire, l’enveloppe de la Banque comprend un don du Fonds africain de développement de 1,82 milliard de FCFA et un autre don de la Facilité d’appui à la transition de 5,65 milliards de FCFA.



Le ministre togolais de l’Economie et des Finances Sani Yaya et la Responsable-pays de la Banque africaine de développement Khadidia Diabi ont procédé, jeudi 21 décembre 2017, à Lomé, à la signature du protocole de ces accords de don.



Le programme d’appui à la promotion de l’agro-business vise principalement à contribuer à la création d’une croissance économique inclusive, à favoriser un environnement favorable aux investissements, principalement le développement de l’agrobusiness. Il devrait également permettre de renforcer la capacité de mobilisation des ressources internes afin de soutenir les investissements publics nécessaires au développement de l’agriculture et ses chaines de valeurs.



Sortir de la fragilité et juguler la vulnérabilité



Le programme répond finalement aux défis majeurs que le Togo doit relever pour sortir de la situation de fragilité et juguler sa vulnérabilité aux crises d’ordre social tout en donnant à la Banque l’opportunité de contribuer aux réformes visant la prise en compte du genre dans les actions publiques, en particulier dans le secteur agricole.



A terme, le programme aura des impacts positifs sur la diminution du délai de transfert de propriété qui devrait passer de 283 jours actuellement à 60 jours (moyenne constatée dans la zone UEMOA), sur la réduction du déficit de la balance commerciale agricole, passant de 64 milliards FCFA à 30 milliards FCFA, sur le renforcement de la résilience du Togo aux facteurs de fragilité liés aux inégalités spatiales et de genre à travers la promotion du développement régional autour des zones de transformation agricole.



Il aura par ailleurs des retombées positives sur la sécurisation foncière des sites aménagés, l’amélioration du taux de pression fiscale de 16,7% en 2016 à 21% du PIB en 2018, l’optimisation de la gestion des investissements en faisant progresser la note PI-11 du pays de D en 2016 à au moins C en 2018.



Enfin, le programme aura des résultats tangibles en matière d’amélioration de la gouvernance fiscale locale à travers le transfert effectif de compétences et le renforcement des capacités techniques des collectivités territoriales.



La Banque africaine de développement salue non seulement l’engagement soutenu des autorités togolaises dans la conception de ce programme, mais aussi leurs efforts importants dans la recherche d’une croissance inclusive au bénéfice de toute la population togolaise.





