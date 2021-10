Togo : vers l’ouverture d’une ambassade en Arabie saoudite à Riyad

Le Togo va renforcer sa présence diplomatique en Arabie saoudite avec l’ouverture prochaine d’une ambassade à Riyad. C’est ce qu’a indiqué, le 6 octobre 2021, le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration régionale et des Togolais de l’extérieur, le Pr Robert Dussey à l’issue de sa visite officielle de trois jours dans ce pays.



Pour le chef de la diplomatie togolaise, la décision approuvée par Son Altesse le Prince Faisal Bin Farhan, vise à renforcer les relations de coopération entre le Togo et le royaume d’Arabie saoudite. « Cette initiative, qui aura pour corollaire la transformation du consulat en bureau, contribuera à resserrer les liens d’amitié et de fraternité qui lient les deux pays », a-t-il laissé entendre.

D’après le ministre togolais, plusieurs accords vont être signés au cours des prochains mois entre les deux pays. Il s’agira entre autres d’un mémorandum d’entente entre les chambres de commerce des deux pays, d’un accord de promotion et de protection réciproque des investissements, et d’un accord de coopération technique, économique et commerciale.



Ces différents accords, a fait savoir le Pr Dussey, permettront d’adapter la coopération entre les deux Etats à l’évolution du contexte mondial, ainsi qu’aux priorités et options stratégiques de chacun des deux pays sur le plan économique. En Arabie saoudite, le chef de la diplomatie togolaise a en outre, sollicité l’accompagnement du Centre international de lutte contre l’idéologie extrémiste, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Pour le ministre, un accord sera également signé entre le gouvernement et le Centre dans ce sens. Le Togo ne dispose que jusque-là que d’un consulat général à Djeddah.