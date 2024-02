INTERNATIONAL TotalEnergies et ONGC en Inde s'associent pour détecter et mesurer les émissions de méthane

Alwihda Info | Par Alwihda - 7 Février 2024





À l’occasion de l’India Energy Week 2024, TotalEnergies et la Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) ont signé un accord de coopération afin de mener des campagnes de détection et de mesure des émissions de méthane avec AUSEA (Airborne Ultralight Spectrometer for Environmental Applications), une technologie pionnière de TotalEnergies.



L’accord de coopération a été signé pour TotalEnergies par Dr. Sangkaran Ratnam, Country Chair de TotalEnergies en Inde, et pour ONGC par Mme Sushma Rawat, Directrice (Exploration) de ONGC.



ONGC a lancé un appel à ses partenaires technologiques internationaux afin de réduire ses émissions de méthane en Inde d'ici 2030. De son côté, TotalEnergies a décidé de partager sa technologie AUSEA pour accompagner le mouvement de l'industrie vers le zéro émission de méthane d'ici 2030. Les deux entreprises sont membres signataires de l’Oil and Gas Decarbonization Charter (OGDC), initiative mondiale de l’industrie lancée à l'occasion de la COP28.



ONGC rejoint un nombre croissant d'entreprises nationales ayant signé des accords de coopération avec TotalEnergies pour l'utilisation d'AUSEA, notamment Petrobras au Brésil, SOCAR en Azerbaïdjan, Sonangol en Angola et NNPCL au Nigéria.



AUSEA, une technologie unique au monde de TotalEnergies



Embarqué sur un drone, et développé par TotalEnergies et ses partenaires de R&D, AUSEA est constitué d’un double capteur capable de détecter et de quantifier les émissions de méthane et de dioxyde de carbone tout en identifiant la source de ces émissions. Cette technologie marque une vraie avancée dans la détection et la mesure des émissions de méthane par rapport aux techniques classiques. En permettant d’atteindre des points d'émissions difficilement accessibles sur tout type de site industriel, tant onshore qu’offshore, AUSEA compte parmi les technologies les plus précises de l’industrie.



« La priorité de notre industrie pour lutter contre le changement climatique est de réduire les émissions de méthane liées à nos opérations. Tendre vers zéro émission de méthane d’ici 2030 est un objectif commun poursuivi par l'ensemble des signataires de l’OGDC à la COP28. Nous sommes heureux de collaborer et de mettre notre technologie AUSEA à la disposition d’ONGC en Inde pour détecter, mesurer et in fine réduire les émissions de méthane sur leurs propres installations », a déclaréPatrick Pouyanné, Président-Directeur général de TotalEnergies.



Dans le cadre de cet accord, Shri Arun Kumar Singh, Président-Directeur général de l'ONGC, a déclaré : « Fidèle aux objectifs collectifs des signataires de l'OGDC à la COP28, l'ONGC recherche de nouvelles technologies pour réduire ses émissions de méthane de 50 % d'ici 2027 et de 80 % en 2030 par rapport à 2020. Le déploiement d'AUSEA nous permettra de poursuivre nos efforts pour atteindre zéro émission de méthane d’ici 2038. »



TotalEnergies, un pionnier en matière de réduction des émissions de méthane



Après avoir divisé par deux ses émissions de méthane sur ses sites opérés entre 2010 et 2020, TotalEnergies s’est fixé des objectifs ambitieux pour accentuer ses efforts et réduire ses émissions de méthane d’encore 50 % en 2025 – avec l’ambition d’atteindre cette cible un an plus tôt, dès 2024 - et 80 % en 2030 par rapport à 2020.



TotalEnergies s’est aussi engagée à promouvoir le cadre de reporting Oil & Gas Methane Partnership (OGMP 2.0) des Nations Unies auprès d’autres d’entreprises pétrolières nationales et internationales. La Compagnie a d’ailleurs obtenu le statut OGMP Gold Standard pour la troisième année consécutive.





Dans la même rubrique : < > Nations-Unies : début de la 62ème session de la Commission du développement social La société chinoise Geespace lance onze satellites en orbite basse pour construire la constellation Geely Future Mobility Tchad : le Premier ministre Succès Masra a reçu l’ambassadeur de France Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)