Transition apaisée et réussie : "le Tchad d'abord" se félicite d'une "gouvernance participative"

Le chargé des droits de l'Homme de la plateforme, Dr Adoum Inoua, a souligné que la plateforme félicite les hautes autorités pour leur engagement en faveur d'une gouvernance participative. Il a notamment salué l'implication de la société civile dans les commissions provinciales et départementales, ce qui permettra à tous les acteurs de conjuguer leurs efforts pour une transition apaisée et réussie.



Dr Adoum Inoua a également exprimé sa satisfaction quant à la rapidité et à l'écoute dont ont fait preuve le Président de Transition et le Gouvernement de Transition en tenant compte des attentes de la société civile. Il a notamment cité l'implication effective de cette dernière dans la Commission Nationale Chargée de l'Organisation du Référendum Constitutionnel, ainsi que dans le Comité Ad-hoc chargé d'élaborer un projet de Constitution.



Enfin, le chargé des droits de l'Homme a souligné l'implication générale de la société civile dans la Commission Nationale Chargée de l'Organisation du Référendum Constitutionnel, via leurs représentants issus des différentes corporations au sein du Conseil National de Transition. Il a conclu en rappelant que la concertation et la gestion apaisée de la transition étaient les mots d'ordre de la plateforme "Le Tchad d'abord".