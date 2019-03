TCHAD Travailler main dans la main avec les femmes et les filles accélère les progrès vers la sécurité alimentaire

Alwihda Info | Par WFP - 8 Mars 2019 modifié le 8 Mars 2019 - 13:53





N’DJAMENA - Placer les femmes et les filles au centre des programmes de lutte contre la faim et la pauvreté est vital pour atteindre notre objectif d'un monde sans faim d'ici 2030. Réduire les inégalités et éliminer les obstacles qui empêchent les femmes d'influer sur le développement dans tous les secteurs favorise la sécurité alimentaire.



Cette année, le thème choisi par l'ONU pour la Journée internationale de la femme - penser équitablement, construire intelligemment, innover pour le changement - s'inscrit dans la lignée de l'approche transformatrice du PAM en matière d'égalité des sexes : œuvrer pour donner à chacun une vie digne et garantir une liberté de choix et l’égalité des chances, est essentiel à nos yeux.



"La Journée internationale de la femme nous rappelle l'immense et précieuse contribution que les femmes apportent à un monde plus pacifique, plus prospère et mieux nourri ", a déclaré David Beasley, Directeur exécutif du PAM. "Partout dans le monde, les programmes du PAM contribuent à l'autonomisation des femmes afin qu'elles aient davantage de possibilités d'améliorer non seulement leur vie, mais aussi celle de leur famille, de leur communauté et de leur pays.



Au Tchad, les normes et attentes en matière de genre ont un impact négatif sur la participation des femmes aux postes de gestion et supervision. Les femmes ont un accès plus limité aux moyens de production, au crédit et sont confrontées à des défis importants pour louer ou posséder la terre. Les hommes décident sur l’utilisation des cultures récoltées et les revenus. Le Gouvernement a entreprise des réformes politiques pour accélérer l’autonomisation des femmes.



C’est pour cela que le PAM priorise les femmes comme bénéficiaires d’assistance alimentaire d’urgence et des activités de renforcement de la résilience. Dans le cadre des projets de développement communautaire, les femmes jouent un rôle clé dans la planification et mise en œuvre des travaux. Une participation accrue des femmes a comme résultat la construction d’actifs et la mise en place de services qui réduisent particulièrement les difficultés rencontrées par les femmes, comme des forages qui sont plus proches aux villages ou des réseaux d’alimentation scolaire liés à la production locale. Les programmes du PAM utilisant les transferts monétaires et l’appui à la scolarisation de la jeune fille contribuent à réduire les violences, à renforcer la prise de décisions des femmes et à accroître leur leadership.



« Le PAM reconnait l’importance primordiale des femmes dans le secteur agricole au Tchad et comprend que l’inégalité hommes-femmes est un frein au développement et à la sécurité alimentaire », a indiqué la Représentante du PAM au Tchad, Nancy Walters. « Nous considérons l’autonomisation des femmes comme une véritable priorité transversale à nos activités de lutte contre la faim et la malnutrition », a-t-elle ajouté.



L'égalité entre les sexes continue d'être une composante essentielle de notre travail. Le PAM remet constamment en question le statu quo et s'efforce de parvenir à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes par le biais de ses programmes. Les programmes d'alimentation scolaire ont montré une amélioration de la nutrition et de l'éducation chez les filles et ont contribué à une diminution des grossesses et des mariages chez les adolescentes. Nos projets « Assistance alimentaire contre biens communautaires » ont permis à des femmes de travailler dans leurs communautés, de nourrir leurs familles, de vendre leurs produits et de contribuer à leur développement et à celui de leurs familles.





