INTERNATIONAL

Turquie : le bilan du tremblement de terre dépasse les 2.300 morts (autorités)

Alwihda Info | Par TASS - 6 Février 2023

Le bilan du tremblement de terre qui a frappé le sud-est de la Turquie a dépassé les 2.300 morts et fait plus de 13.200 blessés, a déclaré lundi à la télévision locale Orhan Tatar, porte-parole de l'Autorité de gestion des catastrophes et des urgences (AFAD) de Turquie.