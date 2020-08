UBA primé pour son appui aux communautés et sa bonne collaboration avec sa clientèle

UBA Tchad un leader confirmé et honoré par sa clientèle : La banque panafricaine a reçu le lundi 20 juillet 2020, une attestation des mains du Gouverneur sortant de Moundou Mr DAGO Yacoub pour son appui et sa bonne collaboration durant son mandat.



Plusieurs raisons ont contribué à cette distinction. UBA a su se démarquer grâce à sa présence, ses produits adaptés pour toutes les couches sociales, la disponibilité de son Guichet Automatique de Billet (GAB) et ses solutions digitales de pointe. Des offres satisfaisantes pour ses clients, particulièrement les responsables des secteurs public et privé qui s’accordent tous

sur la qualité de services. La population le témoigne au quotidien, UBA est une banque de référence.



La banque a également été félicitée pour le rôle important qu’elle a joué auprès du Gouvernorat ainsi que les délégations qui accompagnent les hautes personnalités pendant leurs visites à Moundou.



Une telle reconnaissance est le fruit de l’application de notre programme de transformation et la preuve que UBA est dans une dynamique ascendante pour non seulement rester la meilleure banque au Tchad, mais aussi devenir la meilleure banque panafricaine.