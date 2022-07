TCHAD UNJCP : la présence de Barkhane est une bonne chose pour le Tchad et les pays concernés

Alwihda Info | Par Ali Moussa - 15 Juillet 2022



L’Union nationale des jeunes cadres pour la consultation et la cohabitation pacifique (UNJCP) se dit convaincue du bienfondé de la présence de l'opération Barkhane au Sahel. Lundi dernier, une délégation de l'UNJCP s'est rendue à la base aérienne projetée de N'Djamena sur invitation de l’Ambassade de France au Tchad.

Me Sidick Sougui Lony, président de l'UNJCP, explique que la visite à permis de s'imprégner des dispositifs importants mis en place par les armées françaises à travers la force Barkhane pour lutter contre les groupes terroristes et soutenir les forces armées des pays partenaires afin qu’elles puissent prendre en compte cette menace.



D’après Me Sidick Sougui Lony, depuis son lancement le 1er août 2014, l’opération Barkhane se poursuit toujours pour le bien des pays concernés en général et du Tchad en particulier.



À travers cette coopération, Me Sidick Sougui Lony souligne que la force Barkhane apporte un appui multiforme à l’armée nationale tchadienne notamment par les renseignements, le ravitaillement, le déploiement, la formation et la maintenance des matériels.



« Au-delà de l’aspect sécuritaire, la force Barkhane intervient également sur le plan social et professionnel. À titre d’exemple, de nombreuses œuvres réalisées par la force Barkhane au Tchad : soutien aux jeunes défavorisés et handicapés ; soutien matériel aux orphelinats ; réfection des hôpitaux ; construction des écoles ; dotation en puits d’eau ; formation des militaires et des sapeurs pompiers », a soutenu, le président de l’UNJCP, Me Sidick Sougui Lony.



Il relève que cette visite organisée par l’ambassade de France leur a permis de comprendre dans toute sa dimension les contours de cette coopération militaire entre le Tchad et la France à travers la force Barkhane. « Il serait judicieux que l’ambassade de France au Tchad convie d’autres organisations des jeunes à la base aérienne projetée de N’Djamena pour que ces dernières puissent prendre réellement conscience que la présence des armées françaises dans notre territoire résulte simplement de la volonté des hautes autorités des deux pays amis et frères d’œuvrer pour le bien du peuple tchadien », a-t-il plaidé.

Pour Sidick Sougui Lony, ces derniers temps, des hommes politiques véreux et malintentionnés véhiculent des messages haineux envers la France, allant même à solliciter le retrait des forces armées françaises du Tchad. "Mais ont-ils pensé aux conséquences d’un éventuel retrait ? Comment allons-nous faire face ou résister seul aux menaces des djihadistes ?", s’interroge t-il.



L’UNJCP affirme qu’elle ne se laissera pas manipuler par les mauvaises personnes qui veulent mettre à mal la coopération agissante entre ces deux peuples amis et frères, car souligne t-il, la France entretient des liens historiques avec le Tchad. Elle a toujours été aux côtés du Tchad. Elle participe activement au progrès social et économique du pays grâce à ses multiples sociétés pourvoyeuses d’emplois parmi lesquelles Total Energies.



L’UNJCP lance un vibrant appel à toute la jeunesse tchadienne, soucieuse de son avenir, de la stabilité et de la sécurité du Tchad, à ne pas se laisser "embrouiller par les hommes politiques animés par leurs désirs malsains d’instaurer le chaos au Tchad". Elle invite à "ne pas répondre à l’appel à manifestation de la coalition Wakit Tamma du 16 juillet 2022". Pour l'organisation, cette marche est inopportune et ne répond pas aux aspirations de la jeunesse tchadienne.



L’UNJCP exhorte les leaders des organisations de la société civile et des jeunes à prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter les pièges tendus par les fauteurs de troubles qui ne cherchent rien que leurs intérêts personnels.





