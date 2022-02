Ukraine : "une attaque injustifiée des forces armées russes", dénonce Biden

Le président américain Joe Biden a réagi jeudi à l'annonce du président russe de lancer des opérations militaires en Ukraine. Il a dénoncé une attaque injustifiée des forces russes.



"Les prières du monde entier accompagnent ce soir le peuple ukrainien qui subit une attaque injustifiée des forces armées russes qui ne répond à aucune provocation. Le président Poutine a choisi une guerre préméditée qui entraînera des pertes humaines et des souffrances catastrophiques", selon Joe Biden.



"La Russie est la seule responsable des morts et de la destruction qu’entraînera cette attaque, et les États-Unis et ses alliés et partenaires répondront de manière unie et décisive. Le monde tiendra la Russie pour responsable", a ajouté le dirigeant américain.



Le président russe Vladimir Poutine a affirmé cette nuit que les États-Unis et leurs alliés adoptent une politique dite d'endiguement de la Russie. "Il s'agit d'une menace réelle, non seulement pour nos intérêts, mais aussi pour l'existence même de notre État, sa souveraineté. C'est la ligne rouge qui a été évoquée à plusieurs reprises. Ils l'ont franchi", a prévenu Poutine.