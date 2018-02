Un journaliste d'investigation et sa compagne violemment assassinés en Slovaquie

RSF - Le journaliste Ján Kuciak et sa compagne ont été lâchement abattus en Slovaquie ce week-end. Agé de seulement 27 ans, ce journaliste d’investigation de renom, travaillant pour le site Aktuality.sk, s’était spécialisé dans les enquêtes sur des affaires de fraude fiscale à grande échelle. Son dernier article portait d’ailleurs sur les activités de Marián Kočner, un entrepreneur slovaque controversé en raison de ses liens avec plusieurs responsables politiques.



C’est la cinquième fois en dix ans qu’un journaliste est assassiné dans l’Union européenne. Le meurtre de Ján Kuciak survient après celui de la journaliste d'investigation et blogueuse maltaise Daphne Caruana Galizia le 16 octobre 2017, le massacre des sept journalistes de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015 à Paris, l’assassinat du journaliste grec Socratis Guiolias, abattu à l’arme automatique devant son domicile en 2010 et celui du Croate Ivo Pukanic, tué dans l’explosion de sa voiture devant les bureaux de son journal en 2008.



Les exactions à l'égard des journalistes pèsent de plus en plus au sein des démocraties de l’Union européenne.