Un tournant pour l'enseignement supérieur tchadien : signature d'un protocole d'accord avec le CAMES

Le Tchad vient de franchir une étape importante dans le domaine de l'enseignement supérieur. En effet, le Ministre d'État, Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation Professionnelle, Dr TOM ERDIMI, a signé ce matin un protocole d'accord avec le Secrétaire Général du CAMES, Pr KONATÉ SOULEYMANE, officialisant ainsi l'organisation des Comités Consultatifs Interafricains (CCI) à N'Djaména en juillet prochain.





Cette décision place le Tchad au cœur des débats sur l'avenir de l'enseignement supérieur en Afrique. Les CCI, organisés par le Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES), sont des instances décisionnelles qui fixent les normes et les orientations de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans les pays membres.