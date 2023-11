Usine de raffinerie d’or : les premiers lingots "made in Burkina" dans 11 mois

Première usine du genre dans notre pays, la construction de cette raffinerie constitue la preuve de l’engagement politique du Chef de l’Etat à travailler à garantir l’indépendance de notre économie et sa performance pour assurer la satisfaction des besoins de la population. « La pose de la première pierre de cette usine est une question de souveraineté », a soutenu le Capitaine Ibrahim TRAORE face à la presse à l’issue de la cérémonie.



« Pendant longtemps, on nous avait dit que nous n’étions pas un pays producteur d’or ; mais depuis un certain temps, l’or est devenu le premier produit d’exportation. Mais nous n’avons pas de contrôle sur l’or (…). Nous nous sommes posé des questions et aujourd’hui nous avons décidé de mettre toute une chaîne en place », a expliqué le Chef de l’Etat.



Pour le Président de la Transition, « il ne s’agira plus pour nous d’amener notre or à l’extérieur pour raffiner, nous le raffinons sur place et nous savons quelle est la teneur réelle de l’or brut qui sort de nos mines ».



Selon le ministre de l’Energie, des Mines et des Carrières, Simon Pierre BOUSSIM, qui a prononcé le discours du Chef de l’Etat, la raffinerie sera un complexe qui comprendra une bijouterie, des magasins de stockage, des locaux de sécurité, des bâtiments administratifs dont le futur siège de la Société nationale des substances précieuses (SONASP).

Cette raffinerie aura une capacité de raffinage de 400 kg d’or par jour et environ 150 tonnes par an et les premiers lingots d’or affiné 24 carats sont entendus dans 11 mois, a indiqué le ministre Simon Pierre BOUSSIM.



Aussi, le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE, a-t-il invité les orpailleurs à ramener l’or vers l’intérieur, car la SONASP est la structure qui désormais, rachètera l’or pour le raffinage sur place.