Vacances scolaires au Tchad : la responsabilité parentale et l'éducation des enfants en question

Désormais, les parents (pères et mères) doivent assumer pleinement leur responsabilité d'éducateurs à temps plein. Les enfants adorent les vacances et se réjouissent de ces quelques mois sans école. Contrairement à eux, les parents sont souvent confrontés à des lacunes en matière de prise en charge pendant cette période.



Dans la société tchadienne, de manière générale, les femmes sont les maîtresses des foyers. Aux côtés de leurs époux, elles réalisent la majeure partie des tâches qualifiées de ménagères, telles que l'entretien de la maison, les achats de consommation courante, la préparation des repas, la surveillance et l'éducation des enfants.



Cependant, on constate récemment que les femmes à N'Djaména passent beaucoup plus de temps en dehors des foyers pour des rencontres cérémoniales interminables telles que les cérémonies de baptêmes, mariages, rencontres des tontines, etc., laissant derrière elles les enfants et la maison. Cette mobilité des femmes (cheffes des foyers) a des conséquences fâcheuses sur l'éducation des enfants et leur prise en charge sanitaire.



La question du suivi de l'éducation de son enfant, qui n'est déjà pas une tâche facile durant le quotidien scolaire normal, devient un défi supplémentaire pendant les vacances pour les mères. Les femmes doivent réduire leurs sorties interminables afin de s'occuper de l'éducation de leurs enfants. Par exemple, elles peuvent apprendre à cuisiner à leurs filles et réévaluer leur comportement pour mieux les contrôler.



Au Tchad, il n'existe plus de programmes alternatifs attrayants pendant la période des vacances qui occupent les enfants et soulagent les parents de leur charge. La responsabilité des parents redouble pendant les vacances scolaires. Rares sont les familles tchadiennes qui partent en balade avec leurs enfants pendant les vacances. Amener ces enfants à la campagne pour visiter leurs grands-parents et profiter du climat verdoyant de la saison des pluies est la seule et presque unique option qui reste aux parents pour offrir une distraction à leurs progénitures pendant les vacances.



Ce comportement est décrié par les hommes, qui estiment que les femmes ont perdu toutes les valeurs d'une véritable épouse au foyer. "Ma femme sort chaque jour, et quand je lui pose la question de savoir où elle va, elle me répond qu'elle part au baptême de son amie aujourd'hui, demain au mariage de la petite sœur de son amie, et ainsi de suite...", explique monsieur Aldjouzouli Ibrahim, habitant du quartier Farcha. Il ajoute que pour le moment, il ne va rien faire, mais il attend que son niveau de vie s'améliore pour épouser une autre femme plus respectueuse de sa parole et qui prendra soin de sa maison et de ses enfants. Il poursuit en disant que même si les hommes sont à la recherche de pitance, devenue ces derniers temps une question de vie ou de mort, les femmes doivent les aider en restant à la maison pour s'occuper de l'éducation des enfants.