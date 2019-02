Valorisation de la pomme d’anacarde en Côte d’Ivoire : Une caravane d’information et de dégustation du 7 au 24 février dans le nord du pays

Une caravane d’information, de sensibilisation et de dégustation de la pomme d’anacarde va sillonner à compter du 7 février prochain des villes du nord de la Côte d’Ivoire, autour du parc national de la Comoé, pour se terminer à Abidjan le 24 du même mois. Il s’agit de Bouna, Doropo, Koutouba, Flakiesdougou et Nassian.

C’est l’information livrée par Veerle Van Waesberghe, chargée de mission du Programme de développement des espaces économiques et naturels Taï et Comoé en Côte d’Ivoire (PROFIAB II) de la Coopération internationale allemande (GIZ), basée en Côte d’Ivoire.

C’était le 31 janvier lors de la conférence de presse de lancement de ladite caravane au siège du PROFIAB II, sis à Abidjan-Cocody.

Selon Veerle Van Waesberghe, cette caravane a pour but de valoriser la pomme d’anacarde qui est rejetée, en faisant connaître ses nombreux dérivés à la transformation (confitures, bonbons, gâteaux, jus, vin, bière, liqueur, ‘’dêguê’’« semoules au lait »,…). Puis, susciter l’investissement des privés.

Parlant de certaines vertus, elle releve : « il a été scientifiquement prouvé que la pomme d’anacarde est 3 à 5 fois plus riche en vitamine C que l’orange ». Non sans inviter à effacer le préjugé faisant état de la toxicité de la consommation de la pomme d’anacarde en association avec du lait.

La chargée de mission du PROFIAB a souligné que cette caravane qui sera interactive va se dérouler « dans la convivialité avec de l’animation, des jeux et cadeaux ».

La conférencière a également relevé que d’après une étude, la Côte d’Ivoire a un potentiel de 5 millions de tonnes de pomme d’anacarde à transformer. Toute chose qui va créer de nombreux emplois et par conséquent contribuer à la lutte contre la pauvreté, a-t-elle ajouté. Avant de signifier qu’au Brésil, la pomme d’anacarde à une forte valeur ajoutée par rapport à la noix.

Pour sa part, le colonel N’goran François, représentant le directeur général de l’Office ivoirien des parcs et réserves (Oipr), colonel Tondossama Adama, s’est dit satisfait du partenariat avec la GIZ. Il a ensuite indiqué que cette caravane va participer à la préservation du parc national de la Comoé, avec l’implication des populations environnantes.