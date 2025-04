Vers un avenir plus sain : L'OMS Tchad appelle à des investissements accrus dans la santé maternelle et néonatale

Dr Anya a rappelé les défis persistants malgré les progrès des dernières décennies, notamment les décès maternels et néonatals concentrés principalement dans les pays à faible revenu et les régions africaines. Elle a mis en évidence le rôle crucial des médias numériques et électroniques dans la mission de l'organisation et a discuté des défis liés aux systèmes de santé sous-financés, aux pénuries de professionnels de santé, et aux impacts des conflits et changements climatiques.



L'OMS a lancé une campagne d'un an pour renforcer les droits de la santé dans la région africaine, s'appuyant sur les préoccupations exprimées lors de l'Assemblée mondiale de la santé en mai 2024. Les initiatives incluent la formation des agents de santé, l'amélioration des services de soins maternels et néonatals, et l'utilisation des innovations numériques pour améliorer l'accès aux soins.



La représentante de l'OMS a conclu en soulignant l'importance des investissements dans la santé maternelle et néonatale, appelant à un engagement renouvelé des gouvernements et partenaires pour assurer un départ en bonne santé pour chaque mère et chaque bébé.