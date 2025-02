Vers un développement durable : le Tchad adopte une stratégie pour l’économie circulaire

L'objectif de cette rencontre était d'examiner techniquement ce document afin de le rendre pertinent et opérationnel, en conformité avec les textes réglementaires en vigueur au Tchad.



Vers un modèle économique durable



Ouvrant les travaux, le Secrétaire général du ministère de l’Environnement, de la Pêche et du Développement, M. Koularambaye Koundja Julien, a rappelé que « l'économie circulaire consiste à produire des biens et des services de manière durable, en limitant la consommation et le gaspillage des ressources ainsi que la production des déchets. Il s'agit de passer d'une société du tout jetable à un modèle économique circulaire. »



Selon lui, cette démarche s'inscrit dans la vision de l'Union Africaine, qui a accordé une place essentielle à l'économie circulaire, adoptée par les pays membres en novembre 2023. Il a également précisé que ce plan continental répond aux recommandations du troisième Comité Technique Spécialisé (CTS) de l’Union Africaine sur l’agriculture, le développement rural, l’eau et l’environnement, ainsi qu’à celles de la 17ᵉ session de la Conférence Ministérielle Africaine sur l’Environnement (CMAE). Ces instances ont reconnu l'importance de l'économie circulaire, conduisant en 2020 à la mise en place d’un groupe de travail d’experts qui a élaboré un plan d’action continental adopté en 2023.



L'engagement du Tchad dans l’économie circulaire



Dans ce cadre, le Tchad, avec l’appui de la Banque Africaine de Développement (BAD), s'est engagé dans le processus d’élaboration de sa propre feuille de route pour l’économie circulaire. M. Koularambaye Koundja Julien a souligné que l’article 51 de la Constitution de la 5ᵉ République du Tchad garantit à toute personne le droit à un environnement sain, tandis que l’article 57 fait de la protection de l’environnement un devoir pour tous.



Enfin, il a encouragé les participants à s'investir pleinement dans cet atelier et a salué l'engagement des experts pour leurs contributions précieuses en faveur de la protection de l’environnement.