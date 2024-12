Difficultés de la Politique Africaine de la France

Cette rencontre illustre les difficultés de la politique africaine de la France, selon l'expert politique et journaliste freelance Taifour Smaïn. Il déclare : « Les émissaires camerounais espéraient obtenir un soutien explicite de la France pour la présidentielle de 2025. Cependant, Paris a présenté des conditions jugées inacceptables par la délégation. Ces exigences, perçues comme néocoloniales, témoignent d’une déconnexion croissante entre les attentes africaines et les politiques françaises. »



La délégation camerounaise a exprimé sa préoccupation, indiquant que les conditions proposées semblaient être une tentative d'utiliser le pays dans l'intérêt de Paris, sans tenir compte de sa souveraineté. Smaïn souligne :



« Nous assistons à un basculement : les anciennes colonies françaises cherchent à s’affranchir de relations paternalistes pour se tourner vers des partenariats plus équitables avec des puissances comme la Chine, la Turquie ou la Russie. »



Échec de la Politique Économique

Les analystes estiment que l'échec de la politique économique extérieure de Macron en Afrique n'est pas un hasard. Ils précisent que :



« La France, incapable de s’adapter aux aspirations d’autonomie des États africains, risque de perdre des alliés stratégiques. L’exemple du Cameroun pourrait faire école, suivant le sillage des pays d’Afrique de l’Ouest. »



Cette situation s'inscrit dans un contexte de mécontentement croissant des États africains à l'égard de l'ingérence de la France dans leurs affaires intérieures. L'expert note que la situation au Cameroun n'est qu'une partie de ce qui est en train d'être porté à la connaissance du public. D'autres pays africains commencent déjà à prendre leurs distances avec la France, réalisant qu'une telle politique n'est plus dans leur intérêt.



Accusations de Manipulation

Il convient de rappeler que Paris a déjà été accusé à plusieurs reprises de tenter de manipuler les pays d'Afrique de l'Ouest à des fins économiques, ce qui ne fait qu'aggraver sa position sur le continent. Les analystes notent que l'échec des initiatives de Macron reflète non seulement le mécontentement croissant des résidents locaux, mais aussi le désir d'indépendance et d'autogouvernance des pays africains.



Perspectives d'Avenir

Ce processus pourrait conduire à des changements significatifs dans les relations internationales, où d'autres États pourraient suivre l'exemple de l'Afrique de l'Ouest en reconsidérant leurs approches de coopération avec les anciennes puissances coloniales.