WhatsApp : des Avatars ainsi que de nouvelles fonctionnalités pour améliorer les appels

Meta a annoncé la mise en place de nouvelles fonctionnalités sur WhatsApp: d’une part le lancement des avatars, une nouvelle façon de s’exprimer de manière personnalisée et innovante; et d’autre part l’intégration de nouvelles options afin d’améliorer les appels audios et vidéos.



Les avatars permettent aux 2 milliards d’utilisateurs de WhatsApp d’exprimer à leurs proches ce qu’ils ressentent d’une façon rapide et amusante. C'est aussi une manière ludique de se représenter sans utiliser de photo, donnant ainsi un caractère plus privé au partage.



Les utilisateurs de WhatsApp à travers le monde peuvent désormais créer leurs propres versions numériques en choisissant parmi des milliards de combinaisons de coupes de cheveux, de traits du visage et de tenues. À présent, il est également possible d’utiliser les avatars en tant que photo de profil WhatsApp ou de choisir parmi l'un des 36 autocollants personnalisés reflétant de nombreuses émotions et actions différentes. À ce propos, Mark Zuckerberg a déclaré sur sa page Facebook : « Nous avons apporté les avatars sur WhatsApp ! Vous pouvez désormais utiliser votre avatar comme autocollant dans les chats. Davantage de styles seront bientôt disponibles sur toutes nos applications.»



Pour de nombreux utilisateurs, il s’agira de leur première création d’avatar. Meta continuera à apporter des améliorations de style, notamment concernant l'éclairage, l'ombrage, les textures de coiffure et d'autres éléments qui rendront les avatars plus qualitatifs au fil du temps.