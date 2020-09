​Tchad - Covid-19 : le dépistage massif n'est pas envisagé

Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, a répondu vendredi à une question d'un député sur la nécessité d'un dépistage massif du coronavirus au sein de la population.



"On ne peut pas improviser sur le plan technique et scientifique face à une telle pandémie. Faire un dépistage massif, on doit d'abord se poser la question, c'est dans quel objectif ? Généralement, on opte pour le dépistage massif lorsqu'il y a une forte prévalante du virus dans une population. Le dépistage massif a aussi un coût énorme qu'il va falloir supporter", a indiqué le ministre.



"Compte tenu de tous ces éléments, la stratégie de la Coordination nationale de riposte sanitaire c'est d'abord de privilégier les cas symptomatiques. Systématiquement la personne est testée et tout de suite, il y a un traçage qui est effectué. C'est une méthode qui a fait ses preuves et qui est très efficace", a-t-il dit.



Depuis mars dernier, le Tchad a multiplié par 10 ses capacités de dépistage, à travers notamment le déploiement de laboratoires en province.