Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
MEDIAS

وزير الاتصال الجديد يلتقي بمنظمات الإعلام التشادية لبحث الصعوبات والحلول


Alwihda Info | Par سودة شرف الدين مهاجر - 7 Mars 2025



وزير الاتصال الجديد يلتقي بمنظمات الإعلام التشادية لبحث الصعوبات والحلول
 
الجمعة 7 مارس 2025، نظم وزير الاتصال الجديد والناطق الرسمي باسم الحكومة السيد قاسم شريف محمد، اجتماعًا هامًا مع المنظمات المهنية بما فيها UJT وAMET في مقر راديو ONAMA. الهدف من اللقاء كان مناقشة التحديات التي تواجه العاملين في وسائل الإعلام التشادية ووضع خطة عمل بالتعاون مع وزارة الاتصال.

خلال الاجتماع، تمت مناقشة عدة نقاط رئيسية بما في ذلك مشروع قانون حماية الصحفيين، والوصول إلى المعلومات الرسمية لوسائل الإعلام الخاصة، والمساعدة العامة للصحافة. كما تم التطرق إلى مشكلات الهشاشة وغياب القوانين الخاصة بالإعلان والإعلانات والمشكلات اللغوية المستمرة التي تعوق تدفق المعلومات.

أبرز الوزير قضية الاعتقالات المتكررة للصحفيين وطالب بزيادة الدعم للصحافة الوطنية. وقد أكد في خطابه أنه سيعمل على إيجاد حلول سريعة لمسألة إعادة الصحفيين المفصولين من وكالة الأنباء الوطنية وتعزيز حماية العمل الصحفي في تشاد.

هذا اللقاء كان فرصة للصحفيين والوزير للاستماع إلى بعضهم البعض وتقديم إجابات ملموسة للتحديات التي يواجهها قطاع الصحافة الوطني. وقد تعهد الوزير قاسم بالالتزام الصارم بالقواعد والأخلاقيات وندد ببعض وسائل الإعلام الخاصة، وخاصة عبر الإنترنت، التي تهاجم بعض الشخصيات العامة. وأكد أنه ينبغي التفريق بين النقد الموجه لشخص يؤدي عمله بشكل غير جيد والهجوم على الحياة الخاصة.

سيتم أخذ نتائج هذه المناقشات بعين الاعتبار في تطوير السياسات العامة المستقبلية لصالح وسائل الإعلام.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 07/03/2025

Tchad : Dr. Haroun Kabadi désigné Président du Sénat par consensus

Tchad : Dr. Haroun Kabadi désigné Président du Sénat par consensus

Tchad : l'impact des infrastructures scolaires sur la qualité de l’éducation au Tchad Tchad : l'impact des infrastructures scolaires sur la qualité de l’éducation au Tchad 07/03/2025

Populaires

Tchad : à Abéché, le ministre d'État secrétaire général à la présidence inspecte le projet Bitheha2

06/03/2025

Tchad : la Croix-Rouge du Tchad mène le combat contre la violence basée sur le genre

06/03/2025

Tchad : Loto et Pari-foot, un phénomène social aux risques importants

06/03/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 03/12/2024 - Aliou Tall, Président du RADUCC (Réseau Africain de Défense des Usagers, des Consommateurs et du Citoyen)

Thiaroye 44 : manifeste pour la nationalité française des descendants de tirailleurs

Thiaroye 44 : manifeste pour la nationalité française des descendants de tirailleurs

Le Tchad en première ligne : Mahamat Idriss Deby et la lutte contre le terrorisme au Sahel Le Tchad en première ligne : Mahamat Idriss Deby et la lutte contre le terrorisme au Sahel 15/08/2024 - Alwihda

ANALYSE - 03/03/2025 - Témandang Gontran

Tchad : Grossesse hors mariage, source de malédiction ? Un débat entre traditions et modernité

Tchad : Grossesse hors mariage, source de malédiction ? Un débat entre traditions et modernité

Tchad : L'inefficacité de la loi face à la recrudescence des violences sexuelles sur les mineurs ? Tchad : L'inefficacité de la loi face à la recrudescence des violences sexuelles sur les mineurs ? 03/03/2025 - Témandang Gontran

REACTION - 01/03/2025 - Alwihda

Dr. Ahmat Yacoub Dabio : “L’assassinat de Yaya Dillo constitue une mauvaise image pour le Tchad”

Dr. Ahmat Yacoub Dabio : “L’assassinat de Yaya Dillo constitue une mauvaise image pour le Tchad”

Tchad : clarifications de l'ANAM sur la procédure disciplinaire contre l'ex-Directrice de la Planification Tchad : clarifications de l'ANAM sur la procédure disciplinaire contre l'ex-Directrice de la Planification 28/02/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter