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وصية السلطان قابوس بن سعيد قبل وفاته


Alwihda Info | Par ادم ابراهيم ادم - 12 Janvier 2020 modifié le 12 Janvier 2020 - 04:15


DR © .وصية السلطان قابوس بن سعيد قبل وفاته
DR © .وصية السلطان قابوس بن سعيد قبل وفاته
مجلس العائلة الحاكمة في عمان: اجتمع صبيحة السبت قبل مواراة السلطان قابوس الثرى لاختيار السلطان الجديد

وفي خطوة تقدير للسلطان قابوس ولدوره في بناء عمان الحديثة قرر مجلس العائلة فتح وصية السلطان الراحل لتزكية الشخص الذي أوصى بأن يخلفه سلطانا لعُمان، بدل تداول مجلس العائلة لاختيار سلطان جديد. وحضر الاجتماع كبار مسؤولي الجيش وأجهزة الأمن ورؤساء المحكمة العليا والمجلسيْن الاستشارييْن في عمان.

وجاء في بيان من مجلس العائلة لمجلس الدفاع الوطني: " إقراراً بدور السلطان الراحل وامتنانا له رحمه الله، نؤكد أن من اختاره السلطان قابوس ليخلفه، يُنصّب سلطانا جديدا لعمان. وإيمانا من العائلة المالكة بحكمة وبعد نظر السلطان الراحل قابوس ابن سعيد، وبناء عليه تأذنُ العائلة المالكة لمجلس الدفاع الوطني بفتح الوصية ترتيبا على ذلك.

السلطان قابوس زكّى هيثم بن طارق آل سعيد ليكون خلفا له. وقد أدى السلطان الجديد اليمين الدستورية سلطانا جديدا لعُمان صباح السبت بعد فتح الوصية في قصر البستان، قبيل مراسم دفن السطان الراحل في العاصمة مسقط.
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