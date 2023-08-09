​تشاد.. دول جوار السودان تضع خطة عمل تشمل تنظيم حوار



أعلن وزراء خارجية دول جوار السودان وضع خطة عمل تحال إلى زعمائهم، تتضمن ثلاثة أجزاء منها تحقيق وقف إطلاق نار نهائي، وتنظيم حوار شامل بين الأطراف السودانية.



جاء ذلك في بيان ختامي للاجتماع الذي عقد الإثنين بالعاصمة التشادية انجمينا، بمشاركة وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي استضافت بلاده في 13 يوليو قمة دول جوار السودان، وفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية.



ووفق البيان، شارك بالاجتماع الذي يعد الأول بعد قمة 13 يوليو، وزراء وممثلين لدول مصر وإفريقيا الوسطى وتشاد وجنوب السودان وليبيا وإثيوبيا، بجانب ممثلين عن الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.



وشهد الاجتماع "استعراض الوضع الراهن في السودان وانعكاساته على دول الجوار".



وأكد الاجتماع الوزاري "ضرورة إنشاء مستودعات إنسانية في دول الجوار لضمان سرعة نقل إمدادات الإغاثة والرعاية الطبية".



وشددوا على "أهمية الاتصالات المباشرة والمستمرة مع أطراف النزاع من أجل تحديد محددات وقف دائم لإطلاق النار".



وذكر البيان الختامي أن "لجنة وزراء الخارجية وضعت خطة عمل ستُحال إلى رؤساء الدول والحكومات".



وتتضمن الخطة "ثلاثة أجزاء هي: تحقيق وقف إطلاق نار نهائي، وتنظيم حوار شامل بين الأطراف السودانية، وإدارة القضايا الإنسانية"، وفق البيان الختامي.



كما اتفق الوزراء على عقد اجتماع في نيويورك، على هامش أعمال الدورة العادية المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر ، دون تحديد موعد.



وفي 13 يوليو، استضافت القاهرة قمة دول جوار السودان لبحث تداعيات الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" منذ أبريل ، ولم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلّف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، ونحو 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.