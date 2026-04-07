Tchad : intervention rapide de la Force Mixte Tchad-RCA après une attaque à la frontière

Après un affrontement avec les Forces armées centrafricaines (FACA), qui a coûté la vie à un soldat, et permis le vol de deux armes, des individus d’origine tchadienne ont pris la fuite.



Alerté rapidement, le commandant de la Force Mixte, le général de brigade Moubarak Abakar Nassour Hor, a donné l’ordre de lancer une opération pour retrouver les suspects.



Grace à cette intervention, les deux armes ont été récupérées, puis remises aux autorités concernées, avec des documents signés pour confirmer la restitution. Les personnes arrêtées ont, de leur côté, été remises à la justice.