​منظمة الصحة العالمية ترسل عدة أطنان من الإمدادات الطبية إلى تشاد لعناية مرضى اللاجئين السودانيين



تواصل منظمة الصحة العالمية دعم وزارة الصحة العامة والوقاية لتلبية الاحتياجات الصحية للسكان من اللاجئين التشاديين والسودانيين ، في إطار الاستجابة للأزمة الإنسانية في السودان ، التي تؤثر على أربع مقاطعات على الأقل في شرق تشاد.



هبطت طائرة شحن تابعة للقوات الجوية التشادية يوم الأحد الموافق 16 يوليو على مدرج مطار أبيشي بولاية واداي ، وعلى متنها 13 طناً من المعدات الطبية والإمدادات الجراحية ، ومستلزمات طب الأطفال ، بالإضافة إلى أدوية علاج الملاريا والكوليرا والمضاعفات الطبية المتعلقة بسوء التغذية الحاد الوخيم المنتشر بين الأطفال دون سن الخامسة.



استلم هذه المعدات الطبية الأمين العام لولاية وداي ، بحضور المندوب الصحي الإقليمي ، الدكتور عمر رمضان ، مدير الحوادث في منظمة الصحة العالمية ، الدكتور جون أوتشوديما ، وكذلك الفرق الفنية من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.



قال مندوب الصحة الإقليمي بالنيابة ، الدكتور عمر رمضان : "نرحب بالاستجابة السريعة لمنظمة الصحة العالمية نظرا لتأثير الأزمة في السودان على نظامنا الصحي الذي ليس قويا جدا في المحافظات الشرقية.



مضيفاً تأتي هذه الموارد الضخمة في الوقت المناسب ، بالإضافة إلى الدعم السابق لمنظمة الصحة العالمية من حيث مجموعات الصدمات وفريقها من الجراحين اللامعين الذين يمنحون الأمل للجرحى السودانيين والتشاديين الذين يمرون بغرفة العمليات في مستشفى المقاطعة في أبشي ، لذلك نطلب من فرق إدارة المنطقة استخدام هذه الأدوية وإدارتها على النحو الأمثل لصالح السكان.





من جانبه أعرب الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية في تشاد ، الدكتور جان بوسكو نديهوكوبوايو ، عن امتنانه للسلطات العليا في الحكومة ووزارة الصحة التي سهلت تعبئة طائرة الشحن العسكرية التشادية لنقل هذه المعدات الطبية.



للإشارة ، منذ بدء الحرب في السودان ، تأثرت عدة دول مجاورة ، ولا سيما تشاد ، التي تستضيف وحدها 46٪ من اللاجئين السودانيين ، هذا التدفق الهائل للاجئين يعطل النظام الاجتماعي والاقتصادي والصحي في الولايات الشرقية من تشاد.



سيسهل هذا المخزون أيضًا عمل الشركاء الصحيين في الميدان ، بالإضافة إلى فريق الجراحين الذي نشرته منظمة الصحة العالمية لتشغيل ومساعدة الأشخاص الذين أصيبوا بجروح خطيرة من الرصاص والذين تم إحالتهم من قبل مستشفى منطقة أدري ، والتي لا تمتلك المهارات التقنية المطلوبة لذلك. علاج الإصابات المعقدة ، مثل الكسور المفتوحة في الأطراف السفلية والجروح البطنية والصدرية من طلقات نارية ، من بين أمور أخرى.