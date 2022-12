​​Tchad : la communauté Donza offre un don à l'armée nationale

Les représentants de la communauté Donza de la province du Borkou ont remis ce 7 décembre 2022, plus de 400 couvertures aux forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte contre le terrorisme dans la zone du Lac Tchad.



Ce don a été réceptionné par le général Abdoulaye Issa, chef d'état-major général des armées 2ème adjoint, qui n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude aux donateurs.



"Ils ont fait ce don pour soutenir les forces de défense et de sécurité dans les zones insulaire du Lac Tchad avec une pensée particulière pour les victimes de la dernière attaque orchestrée par les éléments de la secte Boko Haram. C'est pour apporter leur soutien à l'armée nationale", indique le chef de délégation de la communauté Donza.