​19ème promotion de l'université HEC Tchad : 107 diplômés reçoivent leurs parchemins

Le secrétaire général adjoint de l'université HEC Tchad, Dr. Brahim Tahir, a adressé ses félicitations aux diplômés et a rappelé que l'université HEC Tchad est une institution de référence dans la formation de cadres supérieurs au Tchad.



"Vous êtes les produits de notre système éducatif. Vous avez suivi une formation de qualité qui vous permettra d'être des acteurs performants sur le marché de l'emploi", a déclaré Dr. Brahim Tahir.



Les diplômés de la 19ème promotion de l'université HEC Tchad proviennent de quatre filières, notamment le droit, la banque, l'assurance et la finance, le transport, le transit, la logistique et l'informatique.



La cérémonie de remise de parchemins a été l'occasion pour les diplômés de la 19ème promotion de l'université HEC Tchad de célébrer leur réussite. Cette promotion est baptisée "promotion du feu président LOL MAHAMAT CHOUA".