​Chine : pierre angulaire du système de gouvernance, l’École centrale du PCC forme l’élite dirigeante de demain

Concernant la mission de l’établissement, Gong Weibin a rappelé que l’objectif principal est d’inculquer aux membres du PCC et aux cadres dirigeants les fondements théoriques nécessaires pour renforcer leur ancrage idéologique et leur permettre de répondre efficacement aux orientations du Parti.



« S’inscrivant pleinement dans la directive du PCC de former l’élite de demain, cette école occupe une place centrale, tant par le passé que pour le présent et l’avenir. Elle porte la lourde responsabilité de fournir les compétences requises à ceux qui auront la charge du destin de la Chine », a-t-il déclaré.



Il a précisé que l’admission à l’École centrale du PCC est loin d’être fortuite. Elle s’adresse principalement aux cadres de haut niveau — provinciaux, ministériels et préfectoraux — ainsi qu’aux dirigeants à fort potentiel, dotés d’une vision claire conforme aux valeurs du Parti.



Gong Weibin a également indiqué que de jeunes cadres prometteurs viennent y parfaire leurs compétences, aux côtés de dirigeants aguerris. L’étude approfondie de la pensée du président Xi Jinping sur le socialisme à caractéristiques chinoises pour la nouvelle ère constitue un pilier central de la formation.



Le vice-président a par ailleurs souligné que l’École centrale du PCC trône au sommet d’une vaste structure de formation composée de cinq niveaux d’écoles du Parti à travers tout le pays, reflétant ainsi la nature unitaire de l’État chinois, dans lequel le Parti central occupe un rôle de pivot.



Dotée de plus de 450 enseignants spécialisés, de 13 départements d’enseignement couvrant de multiples disciplines et de trois campus, l’École centrale du PCC dispose des moyens humains et pédagogiques pour former des cadres compétents, alignés sur les objectifs politiques du Parti.