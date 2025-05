INTERNATIONAL États-Unis : l'administration Trump interdit à Harvard d'inscrire des étudiants étrangers

Alwihda Info | Par Dr Florence Omisakin, journaliste indépendant et humanitaire - 25 Mai 2025



Dans une décision qui a stupéfié le monde universitaire et bouleversé la vie de milliers d'étudiants, l'administration Trump, par l'intermédiaire de la secrétaire à la Sécurité intérieure Kristi Noem, a officiellement retiré à l'Université Harvard sa capacité à accueillir des étudiants internationaux, avec effet immédiat.

Ce géant de l'Ivy League est désormais confronté non seulement à un blocage bureaucratique, mais aussi à une crise existentielle qui pourrait déplacer plus d'un quart de ses étudiants. Il ne s'agit pas d'un changement de politique, mais d'une embuscade.



Noem a annoncé jeudi dernier que les étudiants internationaux actuellement inscrits à Harvard devaient se transférer ailleurs, sous peine de perdre leur statut légal. Cela représente près de 7 000 étudiants confrontés à l'incertitude, à quelques jours seulement de l'obtention de leur diplôme pour beaucoup.



La raison ? Selon l'administration, Harvard n'a pas respecté les « exigences de déclaration simples ». La lettre obtenue par le New York Times, était sans équivoque : la certification du Programme d'échange d'étudiants et de visiteurs (SEVP) de Harvard est annulée. Aucun recours n'est possible. Aucun atterrissage en douceur n'est possible.



Cette escalade s'inscrit parfaitement dans une campagne plus vaste orchestrée par l'administration Trump pour contraindre les universités qu'elle juge peu coopératives à se conformer aux normes culturelles et opérationnelles.



Sous la direction de Trump, les agences fédérales ont ciblé agressivement les campus pour manquements présumés à la protection des étudiants juifs, mais ces tactiques suscitent l'inquiétude. Des milliards de dollars de financement de la recherche ont été gelés ou annulés. Des institutions ont été poussées au bord du gouffre. Et maintenant, Harvard, sans doute l'université la plus prestigieuse au monde, sert d'exemple. Dans une déclaration qui ressemble plus à un ultimatum politique qu'à un ordre administratif, Noem a averti l'université de se conformer dans les 72 heures sous peine de risquer des conséquences supplémentaires.



La demande ? Une liste tentaculaire de points de données, y compris les historiques de cours et tous les enregistrements reliant les étudiants étrangers à des activités illégales. « C'est un privilège, pas un droit, pour les universités d'accueillir des étudiants étrangers », a déclaré Noem, ajoutant que Harvard avait « refusé » de coopérer.



Harvard riposte

L'université n'a pas accueilli la nouvelle en silence. Le porte-parole de Harvard, Jason Newton, a qualifié cette mesure d'illégale et de représailles, promettant une réponse juridique immédiate et un soutien aux étudiants concernés.



« Cette mesure de représailles menace gravement la communauté de Harvard et notre pays », a-t-il déclaré. « Elle porte atteinte à la mission académique et de recherche de Harvard. » Mais les enjeux juridiques sont désormais considérables. Harvard était déjà en justice pour le blocage de son financement de recherche. Ce dernier coup dur élargit le champ de bataille et place l'immigration étudiante dans le collimateur.



Les implications financières sont vertigineuses. Avec des frais de scolarité approchant les 60 000 dollars et des coûts totaux avoisinant les 87 000 dollars, les étudiants internationaux constituent une artère vitale de l'écosystème financier de Harvard. Bien que l'université maintienne une politique aveugle aux besoins, l'image et l'impact de la suppression d'une source de revenus substantielle n'échappent à personne.



Une communauté en crise

Pour les étudiants pris entre deux feux, l'annonce a été dévastatrice. Leo Gerdén, un étudiant suédois de 22 ans en économie, a résumé l'ambiance : « C'est tellement triste. Harvard a attiré les meilleurs esprits du monde entier. Maintenant, ce n'est peut-être plus le cas. »



Alors que la confusion gagnait le campus, les étudiants se demandaient ce qui allait se passer ensuite. Où seraient-ils transférés ? Selon quel calendrier ? Et qu'adviendrait-il de leurs diplômes, de leurs visas et de leurs projets de carrière ?



Même les experts politiques chevronnés peinent à trouver un précédent. « C'est sans précédent », a déclaré Andrea Flores, ancienne fonctionnaire du DHS sous Obama. « Le DHS n'a jamais remodelé le corps étudiant d'une université en révoquant l'accès aux systèmes de vérification, et encore moins en ciblant un établissement aussi spécifiquement. »



Lignes juridiques et bataille en cours

Le cœur du dossier de l'administration réside dans une enquête du 16 avril accusant Harvard de favoriser un « environnement d'apprentissage hostile aux étudiants juifs ». S'en est suivie une avalanche de demandes – détails des cours, dossiers disciplinaires et autres données sensibles sur les titulaires de visa – qui, selon Harvard, allaient au-delà des exigences légales.

Le 30 avril, Harvard a officiellement riposté, déclarant qu'elle n'accéderait qu'aux demandes de données « requises par la loi ». Le ministère de la Justice a réagi en exigeant davantage et en resserrant les critères. Malgré cela, Harvard a maintenu sa position. Puis est tombé le marteau : la disqualification du SEVP.



Et ensuite ?

Harvard dispose de 72 heures pour décider si elle se conforme aux critères élargis ou s’engage dans une longue bataille juridique. Compte tenu de son historique d’opposition à l’administration Trump et de sa procédure judiciaire actuelle, la deuxième option semble la plus probable.



Mais ce délai n’est pas seulement une échéance légale. C’est un compte à rebours pour des milliers d’étudiants qui sont désormais confrontés à un choix impossible : partir ou perdre tout ce pour quoi ils ont travaillé.









