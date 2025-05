Clôture du 14e Forum Chine-Afrique à Kunming

Placée sous le thème : « Échange d'expériences en matière de gouvernance sino-africaine et modernisation au style chinois », la 14e réunion du Forum des groupes de réflexion Chine-Afrique s'est focalisée sur l'approfondissement des échanges d'expériences en matière de gouvernance entre la Chine et l'Afrique afin de partager les acquis de la modernisation chinoise. Il a soufflé une nouvelle dynamique à l'Afrique en vue d’explorer de manière indépendante les voies de développement et la progression vers la modernisation du Sud global.





Plusieurs panélistes de renom ont animé de différentes thématiques qui ont mis en œuvre l'initiative de développement mondial et la modernisation basée sur une coopération gagnant-gagnant, l’approfondissement de l'apprentissage mutuel des civilisations et la défense de la modernisation.





Ces éminentes personnalités sont composées d'ambassadeurs des pays africains en Chine, de représentants des ministères des Affaires étrangères et des départements compétents de la province du Yunnan, d'experts et d'universitaires et des groupes de réflexion de la Chine et de l'Afrique, ainsi que des journalistes des médias qui ont massivement rayonné par leur présence. Parmi eux, 62 délégués de plus de 50 pays africains et de l'Union africaine étaient présents.





Le président de l’Institut Chine-Afrique a salué le succès retentissant de cette rencontre d’intellectuels chinois et africains qui ont engagé un dialogue à travers leurs réalités locales pour booster le développement de l’Afrique en se focalisant sur la modernisation de la Chine. La délégation africaine a exprimé toute sa gratitude à la partie chinoise pour son hospitalité légendaire et a plaidé pour la pérennisation de cette initiative afin de contribuer au développement de l’Afrique.





Le bureau des affaires étrangères de Yunnan a offert un banquet en l’honneur de tous les invités venus d’Afrique. Des sites culturels, touristiques et écologiques ont permis aux hôtes africains de découvrir le développement et la modernisation dans divers domaines. Les participants ont lancé un appel à un environnement international de paix, de développement et de coopération pour la modernité humaine.